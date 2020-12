KfW IPEX-Bank finanziert Investitionen in Güterwaggons für Wascosa

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank engagiert sich erneut im Bereich desinternationalen Güterverkehrs und finanziert den Ankauf von Güterwaggons für dasneu gegründete Unternehmen Wascosa UK Ltd., einer britischen Tochter desSchweizer Waggonvermieters Wascosa. Mit einer Flotte von rund 15.000 Waggonszählt Wascosa zu den größten Waggonvermietern in Europa.Die Finanzierung umfasst 47,7 Mio. GBP und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Siedient zur Beschaffung von 570 neuen Frachtwaggons des größten europäischenGüterwagenherstellers Greenbrier. Die neuen innovativen Modular-Waggons werdenin Polen und Rumänien gefertigt und nach Fertigstellung ab Ende 2021 sukzessivenach Großbritannien überführt. Dort werden sie an den staatlichen britischenInfrastrukturbetreiber Network Rail vermietet, der sie für Infrastrukturarbeitenam britischen Schienennetz einsetzt, wo sie alte Standard-Frachtwaggonsersetzen."Wir sind stolz darauf, dass wir Wascosa, der sonst meist als Asset-Manager fürDritt-Investoren tätig ist, nun erstmals eine direkte Finanzierung zur Verfügungstellen konnten", sagt Andreas Ufer, zuständiger Geschäftsführer der KfWIPEX-Bank. "Mit der Finanzierung unterstreichen wir ein weiteres Mal unserePosition als eine der führenden Banken für die Finanzierung vonSchienenverkehrsprojekten in Europa".Pressekontakt:KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984, Fax: 069 7431-9409E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de,Internet: http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/4796371OTS: KfW IPEX-Bank