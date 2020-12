Frank Fischer: Viele Gründe für ein gutes Jahr 2021! Gastautor: Simon Weiler | 21.12.2020, 01:07 | 36 | 0 | 0 21.12.2020, 01:07 | Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und was macht die Börse? Wenn man auf den Beginn des Jahres schaut und dann heute auf die Notierungen blickt, könnte man meinen: Nichts hat sich verändert, ein ganz normales Jahr! An der Wallstreet haben Dow Jones, S&P 500 sowie der Nasdaq neue Höchststände verzeichnet. Der DAX ist von seinem Hoch auch nicht mehr allzu weit entfernt. Also: war was? Ja, denn zwischendurch hatten wir einen Blitzcrash, der ein Milliardenvermögen vernichtet hat, gefolgt von einer der schnellsten Erholungen seit Jahrzehnten. Beides ist an den Investoren nicht spurlos vorbeigegangen. Aktien sind klar vorne » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



