Offenbach am Main (ots) -



- Bis zu 20 Millionen Euro Bundesmittel fließen nach Hessen

- KfW und WIBank arbeiten bei Hilfen zusammen

- Mittel werden über Hessen Kapital I an hessische Start-ups und KMU ausgereicht



Nach wie vor stellt die Corona-Krise zahlreiche Unternehmen in Hessen vor große

Herausforderungen. In den vergangenen Monaten sind bereits vielfältige

Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht worden, um hessische Unternehmen dabei zu

unterstützen, die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen. Für eine von

der Bundesregierung insbesondere für Start-ups ins Leben gerufene Initiative

arbeiten in Hessen die KfW und die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

(WIBank) zusammen: 20 Mio. Euro Bundesmittel aus der sogenannten Säule II werden

im Rahmen des vom Land Hessen aufgelegten Corona-Hilfsprogramms

"Liquiditätsbeteiligungen" als Beteiligungskapital zur Verfügung gestellt.

Dieses Kapital können hessische Start-ups und kleine Mittelständler dazu

verwenden, ihr Eigenkapital zu stärken.







Euro und besteht aus zwei Säulen. Die erste Säule zielt auf junge Unternehmen

ab, die sich durch Venture-Capital-Fonds finanzieren. Die eigenkapitalähnlichen

Mittel aus der Säule II richten sich hingegen an Start-ups und kleinere

Mittelstandsunternehmen, die bisher keine VC-Fonds zu ihren Investoren zählen

und trotz wettbewerbsfähigem Geschäftsmodell durch die Corona-Krise in

finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.



"Mit den hessischen Liquiditätsbeteiligungen geben wir diesen Unternehmen

zusätzlichen finanziellen Spielraum, um auch während der Corona-Krise neue

Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Neben der

Bewältigung der akuten Folgen der Pandemie ist es für die Unternehmen und damit

für den Wirtschaftsstandort Hessen wichtig, dass erfolgreiche Betriebe

weiterbestehen und die Chance haben, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Hier

setzten die Beteiligungsprogramme an", sagten Finanzminister Michael Boddenberg

und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.



"Wir freuen uns, dass wir nun auch mit Mitteln der Säule II Start-ups und kleine

Mittelständler in Hessen mit Beteiligungskapital versorgen können. Es ist uns

wichtig, zum einen etablierte Unternehmen zu unterstützen, die Krise zu

überstehen, und zum anderen, Start-ups mit innovativen Geschäftsmodellen zu

ermöglichen, die Wirtschaft von Morgen mitzugestalten", sagte Dr. Michael

Reckhard, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung.



KfW und WIBank kooperieren bei Hilfen für hessische Unternehmen



Zur Umsetzung der Säule II in Hessen stellt die KfW die entsprechenden

Bundesmittel über ein Globaldarlehen der WIBank zur Verfügung und übernimmt 70

Prozent der Risiken. Die WIBank leitet diese Mittel an die Hessen Kapital I GmbH

zur Refinanzierung von Beteiligungen aus dem seit Juni existierenden neuen

Liquiditätsbeteiligungsprogramm des Landes weiter, das im Zuge der Corona-Krise

aufgesetzt wurde.



Unternehmen, die bis zum 31.12.2019 noch nicht in finanziellen Schwierigkeiten

waren und nachweislich einen Corona-bedingten Finanzierungbedarf haben, stehen

die Gelder in Form von stillen oder offenen Beteiligungen zur Verfügung. Unter

Einhaltung der Kleinbeihilferegelung können Unterstützungen bis zu 800.000 Euro,

die mit Kapital weiterer Investoren ergänzt werden können, pro Unternehmen

genehmigt werden. Anträge hierfür sind bei der BM H

Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH zu stellen. Alle wichtigen Infos

finden Sie hier. (https://www.wibank.de/wibank/beteiligungen/start-up-initiative

-saeule-ii-534682)



Der Beteiligungsfonds Hessen Kapital I GmbH wird von der BM H verwaltet. Diese

ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen, der WIBank

wirtschaftlich zugeordnet und mit Mitteln des Landes Hessen ausgestattet.



Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)



In Hessen wird seit über 60 Jahren erfolgreiche Förderpolitik betrieben.

Unabhängig, ob die Investitionen im Bereich der Wirtschaft, des Wohnungsbaus,

der Infrastruktur oder der Bildung liegen; als Förderbank des Landes ist die

WIBank als Dienstleister und Partner der hessischen Landesregierung in vielen

Bereichen aktiv. Sie bündelt nahezu das gesamte öffentliche Fördergeschäft und

bietet darüber hinaus eigene Förderprogramme an. Die einzelnen Programme können

in Form von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen oder Bürgschaften gestaltet

werden.



Außerdem ist sie mit strukturpolitischen Aufgaben betraut - ein einzigartiges

Aufgabenspektrum in der Landschaft der deutschen Förderbanken.



