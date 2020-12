DEUTSCHE BANK belässt Hapag-Lloyd auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktie der Container-Reederei habe seit Mitte Oktober um mehr als 60 Prozent zugelegt, und sich damit als das von ihm erwartete aussichtsreiche Investment entpuppt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige taktische Empfehlung werde daher nun geschlossen. An der langfristigen Kaufempfehlung ändere das nichts./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 11:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.