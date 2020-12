Noch Anfang dieses Jahres markierte Dialog Semiconductor bei 48,38 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt, der anschließende Corona-Crash zwang das Papier bis Mitte März auf 17,05 Euro abwärts. Bis Sommer erholte sich die Aktie rasch auf 44,69 Euro, aber erst Ende November gelangen es ihr über den diesjährigen Abwärtstrend zuzulegen und ein Verlaufshoch bei 46,75 Euro zu markieren. Das damit einhergehende Kaufsignal wurde jedoch nicht weiter fortgesetzt, zunächst einmal stellte sich eine Korrektur zurück auf das Niveau von 40,00 Euro ein. Genau diese Unterstützung könnte Dialog Semiconductor als Sprungbrett für frische Hochs nutzen und das Jahr 2021 feierlich einweihen.

Long-Chancen überwiegen

Gelingt es tatsächlich an 40,00 Euro eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen, könnte ein Aufschwung an 42,00 Euro aufwärts reichen. Aber erst darüber wird weiteres Kurspotenzial an 44,00 Euro, 46,75 Euro sowie letztendlich die Jahreshochs von 48,38 Euro freigesetzt werden können. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE0PQ2 zurückgegriffen werden. Taucht Dialog Semiconductor allerdings unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 39,43 Euro ab, müssten weitere Abschläge auf den EMA 200 bei 37,68 Euro zwingend einkalkuliert werden. Ab 36,00 Euro dürften wieder vermehrt Käufer zugreifen.