Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eimskip Arion bank major shareholder announcement Attached is a major shareholder announcement from Eimskipafélag Íslands hf. on behalf of Arion bank. Attachment 20201221_Floggun_EIM