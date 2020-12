Maas sieht Atomabkommen mit dem Iran an Wegscheide

WIEN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht das einst als historisch gefeierte Atomabkommen mit dem Iran an einer Wegscheide. Es komme angesichts der im Grunde positiven Signale aus Washington jetzt auf den Iran an, die Rüstungskontroll-Vereinbarung am Leben zu erhalten. "Die Chance, die sich jetzt bietet, dieses letzte Zeitfenster darf nicht verspielt werden", appellierte Maas am Montag nach einem Ministertreffen an Teheran. Zuletzt hatte die Islamische Republik ihren Kurs verschärft, die Auflagen bewusst zu verletzten. Solche "taktischen Manöver" dürfe es nicht mehr geben, so Maas.

Das Abkommen von 2015 sollte mit seinen strengen Auflagen für das iranische Atomprogramm dessen rein zivilen Charakter sicherstellen. Zugleich war das Ende der wirtschaftlichen Isolation des Landes in Aussicht gestellt worden. Die US-Regierung unter Donald Trump stieg aus dem Abkommen aus.