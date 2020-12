Geplante Finanzierung erfolgreich umgesetzt, Hoher Liquiditätsbestand für neue Investitionen vorhanden, Kursziel von 2,35 EUR und KAUFEN-Rating bestätigt



Wie nach der Absage der Anleiheemission von der Coreo AG angekündigt, hat die Gesellschaft erfolgreich eine Ersatzfinanzierung abgeschlossen. Gemäß aktueller Unternehmensmeldung erhält die Gesellschaft von einem namhaften Investor ein Darlehen in Höhe von 23 Mio. EUR und kann damit zeitnah die geplanten Finanzierungs- bzw. Refinanzierungsmaßnahmen umsetzen. Dazu gehören die Rückzahlung der Optionsanleihe mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 15 Mio. EUR, die mit einem Kupon in Höhe von 10 % vergleichsweise hoch verzinst ist. Bei einem Darlehenszins in Höhe von 6,75 % können durch die Ablösung der Optionsanleihe zeitnah Kosteneinsparungen realisiert werden. Unseren Berechnungen zur Folge dürften diese im kommenden Geschäftsjahr bei ca. 0,50 EUR liegen. In Verbindung mit der Darlehensaufnahme haben die beiden Ankeraktionäre Christian Angermayer und die alex schütz familienstiftung zugesagt, die Eigenkapitalbasis im Zuge einer Kapitalerhöhung um mindestens 5 Mio. EUR zu stärken und damit das geplante Wachstum abzusichern.



Das nach der Refinanzierung der Optionsanleihe verbleibende Volumen aus der Darlehensaufnahme in Höhe von 7 Mio. EUR soll für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie durch Objektakquisitionen erfolgen. Darüber hinaus hat die Coreo AG mit Corporate News vom 21.12.2020 die gewinnbringende Veräußerung von drei Objekten des Hydra Portfolios gemeldet. Mit dem erwarteten Nutzen- und Lastenübergang im ersten Quartal 2021 sollte die Gesellschaft unseren Erwartungen zur Folge einen Liquiditätszugang zwischen 3 - 4 Mio. EUR ausweisen. Über die Wertzuschreibung auf den Verkaufspreis wird die Veräußerung bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020 ergebniswirksam. Unter Einbezug des Liquiditätszuflusses aus der Immobilienveräußerung könnte die Coreo AG bei einem unterstellten LTV von 66 % neue Investitionen in Höhe von über 30 Mio. EUR umsetzen.

