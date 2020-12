---------------------------------------------------------------------------

CytoTools erhält Bestätigung über Wirksamkeit von DPCOL auch gegen Influenzaviren



- Virusabtötende Wirkung von DPOCL auch in Bezug auf Influenzaviren bestätigt

- Neuartiger Therapieansatz somit auch über Corona-Pandemie hinaus wirtschaftlich hoch interessant

- Finaler Ergebnisbericht zum Sars-CoV-2-Virus bestätigt Wirksamkeit von über 95 Prozent



Darmstadt, 21. Dezember 2020 - Der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), einer Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, liegen nun auch die vorläufigen Ergebnisse der Testreihen zur Wirksamkeit des Wirkstoffs DPOCL auf Influenzaviren vor. Wie zu erwarten zeigt sich auch in Bezug auf diesen Virenstamm die deutlich viruzide ("virusabtötende") Wirkung von DPOCL. Bereits im November wurde dies auf den COVID-19 auslösenden Sars-Cov-2-Erreger nachgewiesen.



"Die zweite Welle von COVID-19 hat nachvollziehbarerweise auch bei unseren Kooperationspartnern zu einer erheblichen zeitlichen Mehrbelastung geführt", erklärt Dr. Mark-André Freyberg Vorstandsvorsitzender von CytoTools. "Die nun vorliegenden vorläufigen Ergebnisse spiegeln aber wider, was nach unseren internen Testreihen zu erwarten war: DPOCL wirkt hoch viruzid. Als Inhalationskomponente eingesetzt eröffnet er somit auch in der Therapie von Virusgrippeinfektionen grundlegend neue Ansätze."



In den nun abgeschlossenen Zellkulturexperimenten wurde die Wirksamkeit von DPOCL auf Influenzaviren in Kombination mit humanen Zellen untersucht. Wie schon in den Tests mit Sars-CoV-2 wurde eine dosisabhängige Wirkung festgestellt. In der höchsten Dosierung wurde ein Wirkungsgrad von über 90 Prozent festgestellt.



Ebenso wurde dem Unternehmen nun der finale Ergebnisbericht zum Sars-CoV-2-Virus vorgelegt. Dieser bestätigt die Wirksamkeit von DPOCL auf Sars-CoV-2-Viren mit einer Inhibition von über 95 Prozent.

Die neuen Ergebnisse machen den angestrebten Therapieansatz, bei dem DPOCL als mehrmals tägliche Inhalationskomponente mit physiologischer Kochsalzlösung über handelsübliche Inhalatoren eingenommen wird, deutlich attraktiver für potenzielle Projektpartner. Neben der Wirksamkeit gegen den Sars-CoV-2-Virus gewinnt der Wirkstoff damit auch über die COVID-19-Pandemie hinaus an Bedeutung. "Wirksame Therapien gegen Virusgrippeinfektionen sind rar und generell mit spürbaren Nebenwirkungen behaftet", erklärt Dr. Dirk Kaiser, Vorstand für Forschung und Entwicklung der CytoTools AG. "Für uns erhöht dies die Chancen deutlich, unsere Gespräche über eine Projektpartnerschaft im ersten Quartal zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen."