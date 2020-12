---------------------------------------------------------------------------

Berlin/München - Dezember 2020 - Die BioMedion AG, ein global tätiger Entwickler von Compliance Management Software für kontrollierte Inhalte und Rohdaten in der Life-Sciences-Industrie, gibt die Übernahme des Compliance-Bereichs der arivis AG bekannt, einem Anbieter von regulatorischer Software und biomedizinischen 3D- und

Big-Image-Data-Softwarelösungen.



Die im Jahr 2000 gegründete BioMedion hat eine Software-Suite entwickelt, die in allen Bereichen der "guten Arbeitspraxis" ("GxP") zum Einsatz kommt, in welchen Qualitätsrichtlinien und regulatorische Vorgaben nachweisbar einzuhalten sind. Aktuell wird die Software von 115 Kunden in 15 Ländern erfolgreich eingesetzt.



Übernommen wird unter anderem die Cloud-basierte Content-Plattform arivis5D, die einen ganzheitlichen, integrierten und computergestützten Ansatz für Anwender in der Pharma- und Medizinprodukte- sowie der Lebensmittel- und Pflanzenschutzindustrie anbietet. Mit der Integration der Technologien beider Parteien stellt BioMedion ein neues Betriebssystem für hoch-regulierte Anwendungen bereit, das in kontrollierten Umgebungen effizient und auf einer einzigen Plattform arbeitet.



Mit dieser Übernahme wird die arivis5D Content-Plattform in neuronOS umbenannt. neuronOS wird die GxP-Qualitäts-, Compliance- und Archivierungslösungen von BioMedion um eine neue Technologie für alle Arten von digitalen Inhalten erweitern, darunter Gerätedaten (z.B. wissenschaftliche Bilder) und digitale Formulare.



"Wir freuen uns, die Übernahme des Compliance-Bereichs von arivis bekannt geben zu können. Damit machen wir einen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Compliance-Kompetenzen und unserer Marktstellung - nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und Asien", so Klaus Pflum, Aufsichtsratsvorsitzender der BioMedion AG. Dr. Matthias Wiedenfels, der die Transaktion maßgebend unterstützt hat und als Chief Corporate Development Officer in den Vorstand der BioMedion AG eingetreten ist, fügt hinzu: "Der Geschäftsbereich arivis Compliance passt perfekt in das Produktspektrum von BioMedion. Damit können wir unseren Kunden aus hochregulierten Branchen Softwarelösungen der nächsten Generation anbieten."