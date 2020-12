Köln (ots) - Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, über die

Unser Ausblick für die Anlageklassen im Einzelnen:Einschätzung für globale Aktien positivDie weltweiten Aktienmärkte erhalten durch die fiskal- und geldpolitischenMaßnahmen weiterhin Unterstützung. Vor allem durch die Geldpolitik steht vielLiquidität zur Verfügung, die auch in die Aktienmärkte fließt. Regional gibt esjedoch Unterschiede, denn Deutschland und Europa, aber auch Japan haben vielgrößere Gewinneinbrüche in der Pandemie verzeichnet als Nordamerika. In derFolge ist das Durchschnitts-KGV auf Indexbasis zum Beispiel in Deutschland rechtteuer. In den USA haben die Tech-Werte, deren Gewinne in der Krise zum Teilsogar kräftig zugelegt haben, zur Stabilisierung der Gewinne beigetragen. DieAktien von Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple und Microsoft machen rund 25Prozent des S&P 500 Index aus, haben also entsprechendes Gewicht. In Japan istdas Bewertungsniveau in der Pandemie ebenfalls angestiegen, allerdings nicht sostark wie in Europa. Auch hier fehlen attraktive Alternativen zu Aktien, waszusammen mit der hohen Liquiditätsversorgung durch die Bank of Japan dieAnlageklasse stützen sollte. Auf globaler Ebene gibt es zahlreiche weitereEinzelmärkte, die derzeit attraktiver bewertet erscheinen als die europäischenAnlageregionen. Bei Aktieninvestments sollte man daher im Sinne einer breitenDiversifikation und Chancennutzung möglichst international aufgestellt sein.Rentenmärkte: Die Luft wird dünnerDie Rentenmärkte haben sich im abgelaufenen Jahr besser als erwartet entwickelt.Allerdings wird die Luft im anhaltenden Niedrigzinsumfeld immer dünner. DieRenditen der meisten Euro-, Staats-, und Unternehmensanleihen werden sich schwer