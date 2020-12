Mitte 2018 markierte die Baidu-Aktie bei 284,23 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt, kam anschließend merklich unter Druck und etablierte bis März dieses Jahres einen Abwärtstrend. Vom Niveau um 82,00 US-Dollar aus konnte ein Trendwechsel vollzogen werden, gegen Ende des Jahres stieg das Papier in den markanten und mittelfristig entscheidenden Widerstandsbereich zwischen 147,38 und 155,50 US-Dollar an. Darüber ist Baidu schon längst ausgebrochen und konnte infolgedessen an 200,00 US-Dollar zulegen. In diesem Bereich läuft jedoch seit einigen Tagen eine Seitwärtskonsolidierung, die durchaus einen Pullback bereithalten könnte.

Rücksetzer einplanen

Sollte es tatsächlich zu einem kurzfristigen Trendwechsel kommen, findet die Baidu-Aktie im Bereich von 174,30 US-Dollar eine erste Unterstützung vor, spätestens bei 155,50 US-Dollar dürften aber wieder vermehrt Käufer zugreifen. Genau dieses Niveau würde sich für einen Long-Einstieg mit einem mittelfristigen Anlagehorizont bestens anbieten. Ziele lassen sich dann im Bereich von erneut 200,00 US-Dollar ausrufen, darüber bei 235,45 US-Dollar. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE1ABD zurückgegriffen werden. Sollte ein direkter Ausbruch über 200,00 US-Dollar einsetzen, wäre das zuletzt ausgerufene Ziel Maßstab der Dinge. Nur tiefer als 147,35 US-Dollar sollte es nicht mehr gehen, in diesem Fall würden Abschläge auf 134,40 US-Dollar drohen.