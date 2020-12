CAG International CH0505534542

Seite 2 ► Seite 1 von 5

CAG International AG mit neuem Höchstkurs bei 15,90 EuroMeine Empfehlung steht jetzt bereits +177% im PlusLiebe Leser,Am 11. Dezember hatte ich die Aktie von CAG International AG bei einem Kurs von 5,75 Euro zum Kauf empfohlen. DIe Aktie steht nun bereits bei 15,90 Euro und markiert somit zum 7. Tag in Folge einen neuen Höchstkurs.Jetzt kam das innovative Schweizer eLearning Unternehmen mit einer News heraus:Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem US-Amerikanischen Unternehmen Intrepid by VitalSource abgeschlossen hat. Das ist der erste grosse Schritt für CAG International um von Europa aus jetzt auch den Nordamerikanischen Markt zu betreten. Die beiden Unternehmen passen ausgezeichnet zusammen und möchten im Rahmen ihrer auf mehrere Jahre ausgelegte Kooperation in den Bereichen Corporate Training und Outsourcing von Schulungslösungen eng zusammen arbeiten. CAG ist bisher fast nur im Nord-Europäischen Markt etabliert und treibt somit sein geplantes, internationales Wachstum erfolgreich voran.Das Aktienkurs von CAG International ist innerhalb der letzten Monate von 1,05 Euro auf bereits 15,90 Euro gestiegen und könnte unserer Meinung nach bis zum Januar auf über 30,00 Euro weiter steigen.CAG gehört zu den grossen Gewinnern der Corona-Krise, sowie der aktuellen, weltweiten Home-Office und Lockdown-Politik. Unternehmen suchen händeringend nach Lösungen, seine Mitarbeiter kontaktlos zu schulen und zu betreuen. Dabei haben die Lösungen von CAG International noch den weiteren, positiven Effekt einer enormen Kostenersparnis für viele Unternehmen.Wir belassen das Rating für die Aktie von CAG International weiterhin bei STRONG BUY und rechnen noch in diesem Jahr mit Kursen von über 20 Euro, bis Mitte Januar sogar möglicherweise mit über 30 Euro.Wenn SIe die Aktie noch nicht gekauft haben, können Sie das jetzt tun, indem Sie über den Börsenplatz Wien Ihre Orders platzieren. Die Handelszeiten an der Wiener Börse sind zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr.