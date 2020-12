Prospect Resources Limited: Ernennung zum Non-Executive Director

Herr Shetty ist eine sehr erfahrene Führungskraft aus dem Bergbausektor und ein qualifizierter Wirtschaftsprüfer. Derzeit ist er President und CEO der Fura Gems Inc. Zuvor war er Director und Group Chief Operating Officer der Gemfields plc (LSE: GEM) und hatte auch Funktionen in Private-Equity-Gesellschaften inne.



Prospects Chairman, Harry Greaves, sagte: "Wir freuen uns, Dev im Board of Directors der Prospect Resources begrüßen zu dürfen, während wir unsere Strategie zur Erneuerung des Boards umsetzen. Devs grundlegende Kenntnis des Bergbaus in Afrika und der Minenfinanzierung wird von erheblichem Wert sein, während wir unseren Weg zur Produktion fortsetzen.



Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)



Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur Produktion.





Über Lithium



Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.