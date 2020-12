Joh. Friedrich Behrens AG: Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger

Behrens AG: Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger

Ahrensburg, 21. Dezember 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung betreffend die Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) veröffentlicht. Die Gesellschaft beabsichtigt über die Bestellung der One Square Advisory Services S.à.r.l. als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger abstimmen zu lassen.

Die vorgeschlagene Bestellung eines gemeinsamen Vertreters soll zeitnah umgesetzt werden. Die Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger findet im Abstimmungszeitraum von Dienstag, den 5. Januar 2021 (0:00 Uhr), bis Donnerstag, den 7. Januar 2021 (24:00 Uhr), statt. Falls die Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig sein sollte, wird unverzüglich eine sogenannte zweite Anleihegläubigerversammlung einberufen, die als Präsenzversammlung in Ahrensburg stattfinden würde.

Weitere Informationen zur Teilnahme und Stimmabgabe erhalten Sie unter https://behrens.ag/anleihe-2015/ und https://behrens.ag/anleihe-2019/.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.