Dietmar Hopps Beteiligungsgesellschaft dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG stellt Heidelberg Pharma im Rahmen einer bereits erteilten Finanzierungszusage neues Geld zur Verfügung. Mit der Gesellschaft habe man einen Darlehensvertrag mit Rangrücktritt in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen, meldet das Biotech-Unternehmen aus Ladenburg am Montag. „Die Höhe des Darlehens entspricht der Finanzierungszusage vom 21. ...