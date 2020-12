GoldMining verkündet Aufnahme in Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF

Vancouver, British Columbia - 21. Dezember 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es gemäß der Neugewichtung des GDXJ im vierten Quartal zum 18. Dezember 2020 in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ("GDXJ") aufgenommen wurde.

Chairman Amir Adnani erklärte: "Die Aufnahme von GoldMining in den GDXJ ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, der das Profil bei privaten und institutionellen Anlegern weiter erhöht. Sie spiegelt die erfolgreiche Umsetzung unserer langfristigen Strategie des Erwerbs von Gold- und Gold-Kupfer-Vermögenswerten im Ressourcenstadium während des vorangegangenen Bärenmarktes in Kombination mit den jüngsten Entwicklungen im Jahr 2020 wider, einschließlich einer Notierung an der NYSE American, der Erweiterung unseres erfahrenen Teams und der Gründung der Gold Royalty Corp. Mit dem Anstieg der Gold- und Kupferpreise im letzten Jahr haben sich die Marktkapitalisierung und die Liquidität von GoldMining deutlich erhöht, wodurch wir in der Lage sind, zusätzlichen Wert aus unserem diversifizierten Portfolio zu schöpfen, indem wir unter anderem versuchen, einzelne Vermögenswerte weiterzuentwickeln, Partner hinzuzufügen oder Anteile daran zu verkaufen, während wir weiterhin zusätzliche wertsteigernde Akquisitionen prüfen."

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen in Bezug auf die langfristigen Pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, die Ungewissheiten, die mit der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten verbunden sind, die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen von GoldMining übereinstimmen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, schwankende Metallpreise und Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die in GoldMiningꞌs Jahresinformationsformular für das am 30. November 2019 endende Jahr, in der Diskussion und Analyse des Managements für die drei Monate bis zum 29. Februar 2020 und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen werden. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, Revisionen zur Aktualisierung von freiwilligen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.