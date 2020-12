MagicMed Industries gibt den Abschluss einer aufgestockten und überzeichneten Privatplatzierung von Anteilen in Höhe von 8,1 Millionen Dollar unter der Führung von Gravitas Securities bekannt, verzeichnete große Investorennachfrage Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 21.12.2020, 15:24 | 54 | 0 | 0 21.12.2020, 15:24 | /NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/ CALGARY, AB, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- MagicMed Industries Inc. (CSE: MGIC reserviert) („MagicMed" oder das „Unternehmen") freut sich, den Abschluss der aufgestockten und überzeichneten, zuvor angekündigten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten") mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 8,1 Mio. $ (das „Angebot") bekannt zu geben. Das Angebot wurde aufgrund des großen Interesses der Investoren von den zuvor angekündigten 2,5 Mio. $ aufgestockt. Das Angebot wurde gleichzeitig auf vermittelter und nicht vermittelter Basis von Gravitas Securities Inc. (dem „Vermittler") als federführender Vermittler und alleiniger Konsortialführer in Bezug auf das vermittelte Angebot und als Finanzberater in Bezug auf das nicht vermittelte Angebot durchgeführt. Der Conscious Fund, ein führender globaler Early-Stage-Venture-Fonds, der in Unternehmen im Bereich der psychedelischen Medizin investiert, hat einen bedeutenden Beitrag zu dieser Runde geleistet. Gründungspartner Henri Sant-Cassia kommentierte: „Wir sind sehr stolz darauf, den President und CEO Dr. Joseph Tucker und sein Team auf diesem wichtigen Weg zu begleiten, da MagicMed einer der wenigen Innovatoren der nächsten Generation in diesem Bereich ist." Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 16.183.766 Einheiten zu einem Preis pro Einheit von 0,50 $ verkauft (der „Angebotspreis"). Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie") und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ (der „Ausübungspreis") für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum eines Liquiditätsereignisses, das dazu führt, dass die Stammaktien für den Handel an der Canadian Securities Exchange (die „CSE"), der TSX Venture Exchange, der Toronto Stock Exchange oder einer anderen Börse, wie vom Unternehmen und dem Vermittler vereinbart, notiert werden (das „Datum des Liquiditätsereignisses"). Seite 2 ► Seite 1 von 4



