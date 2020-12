Pfizer und BioNTech erhalten positive CHMP-Empfehlung für ihren COVID-19-Impfstoff

Entscheidung der Europäischen Kommission zur bedingten Marktzulassung wird in Kürze erwartet

Positive Beurteilung des CHMP folgt auf Erteilung mehrerer Notfallzulassungen auf der ganzen Welt; das Komitee überprüfte die Gesamtheit der eingereichten wissenschaftlichen Daten, einschließlich der Phase-3-Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs

Im Falle einer Zulassung wird BNT162b2 der erste verfügbare COVID-19-Impfstoff in der EU sein

NEW YORK, USA und MAINZ, Deutschland, 21. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) gaben heute bekannt, dass das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) eine positive Empfehlung für die Erteilung einer bedingten Marktzulassung (Conditional Marketing Authorization, CMA) des COVID-19-Impfstoffs (auch bekannt als BNT162b2) abgegeben hat, um bei Personen ab dem 16. Lebensjahr eine aktive Immunisierung zum Schutz vor COVID-19 herbeizuführen. Die Krankheit wird durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst. Das Ziel der CMA ist es, die Zulassung von Arzneimitteln unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen, um auf von der World Health Organization oder der Europäischen Union anerkannte schwerwiegende und lebensbedrohliche Krankheiten sowie auf Bedrohung der öffentlichen Gesundheit oder Notfallsituation zu reagieren.

„Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei BioNTech. Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern. Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten“, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech.

„Wir freuen uns über das starke Vertrauen in unsere Daten, das uns das Komitee durch sein Votum entgegengebracht hat“, sagte Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer. „Sollte die Europäische Kommission die Zulassung erteilen, stehen wir bereit, den Impfstoff an von den Regierungen bestimmte Orte innerhalb der EU zu einem Zeitpunkt zu verteilen. Gerade jetzt, wo die Fallzahlen steigen und einige Länder sich wieder im Lockdown befinden.“