Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Teilung der Maklercourtage, Baukindergeld und Wohnungsbauprämie setzen neueImpulse- Frühzeitige Beratung bringt Vorteile im umkämpften Immobilienmarkt- Interhyp rät in der Corona-Krise, Sicherheit und Flexibilität bei derBaufinanzierung zu vereinenDas Jahr 2021 bringt für Immobilienkäufer und Bauherren mit neuen Regelungen undanhaltend niedrigen Zinsen viele Sparchancen mit sich, berichtet Interhyp,Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen. So könne dieTeilung der Maklercourtage sowie das bis Ende März verlängerte BaukindergeldImpulse für den Eigenheimerwerb setzen. Gleichzeitig gelte es aber, denHerausforderungen der Corona-Krise mit einer klugen Baufinanzierungsplanung zubegegnen. "Die Deutschen haben auch im Corona-Jahr 2020 auf eher hohe Tilgungenund lange Zinsbindungen gesetzt", sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für dasPrivatkundengeschäft. "Wir raten Baufinanzierungskunden, auch in 2021 aufSicherheit bei der Finanzierung zu achten, gleichzeitig aber die Flexibilität zuerhalten." Dafür seien beispielsweise Optionen zum Tilgungssatzwechsel oderMöglichkeiten der Sondertilgungen sinnvoll. Angesichts der vielerorts hohenImmobilienpreise könne sich auch eine frühzeitige Finanzierungsberatung, auchschon vor der Immobiliensuche, lohnen. Nachfolgend hat Interhyp wichtigeRegelungen und Trends zusammengefasst und zeigt auf, welche Chancen sich darausfür Käufer und Bauherren ergeben.Käufer können durch Neuregelung der Maklercourtage sparenDas am 23. Dezember 2020 in Kraft tretende Gesetz zur Maklerprovision birgt fürImmobilienkäufer im neuen Jahr Einsparpotenziale. Nach dem Gesetz müssenVerkäufer künftig mindestens die Hälfte der Maklerprovision zahlen, wenn sie denMakler beauftragen. Wenn, wie in einigen Teilen Deutschlands üblich, bisher dieKäufer die volle Provision gezahlt haben, können diese jetzt sparen. "Bei hohenImmobilienpreisen sind für Käufer durchaus Sparchancen von 10.000 Euro und mehrmöglich", erklärt Mirjam Mohr. Das Einsparpotenzial werde je nach Regionallerdings unterschiedlich ausfallen. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremenund Hessen sowie teilweise auch in Niedersachsen haben Käufer die Maklercourtageschon länger üblicherweise komplett oder zu großen Teilen gezahlt. Aber auch inden anderen Bundesländern kann es laut Interhyp künftig günstiger werden. Vorallem in stark nachgefragten Märkten lagen die Käuferprovisionen zuletzt auchdort zum Teil höher. Beispiel Berlin: Bei einer Teilung wären es ab Januarvoraussichtlich 3,57 Prozent statt 7,14 Prozent Maklerprovision. Bei einemdurchschnittlichen Kaufpreis von rund 460.000 Euro in Berlin machen 3,57 Prozent