Hinter der Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth liegt eine beeindruckende Zwischenrally. Notierte die Aktie Anfang Oktober noch im Bereich von 20,0 CAD, so konnte sie in den darauffolgenden zwei Monaten auf über 38,0 CAD zulegen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 40,0 CAD schien hierbei in Reichweite zu sein.

Doch die Aktie hat (vorerst) ihr Aufwärtsmomentum eingebüßt. Die zuletzt zu beobachtenden preistreibenden Faktoren haben ihren Zauber verloren. Seit einigen Tagen bestimmen Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen bei Canopy Growth. So wenig überraschend diese nach der veritablen Zwischenrally auch kommen, zeigen sie doch gleichzeitig, dass die Bäume für Cannabis-Werte auch nicht in den Himmel wachsen.