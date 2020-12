Personelles Wachstum



Rose Bikes konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr auch die personellen Ressourcen ausbauen und stockte die Belegschaft um 110 Mitarbeiter auf, davon 13 Auszubildende. Diese Entwicklung wird sich auch 2021 fortsetzen, das Unternehmen rechnet mit 120 neuen Planstellen. "Unser Schwerpunkt verlagert sich vom Händler zum Connector zwischen Kunden und Herstellern und wir sehen uns mehr und mehr als IT-Plattform" erläutert Rose-Geschäftsführer Marcus Diekmann. "Die IT ist einer der bedeutendsten Treiber unserer Wachstumsprogramme und daher ist in dem Bereich der prozentual größte personelle Wachstumsanteil geplant."

Die aktiven Suchnachfrage nach den Google Rose Brand-Keywords konnte Rose Bikes innerhalb eines Jahres auf fünf Millionen verdoppeln.



- Produktentwicklung: Die eigene Bike-Entwicklung wurde deutlich vorangetrieben. So wurde Rose in 2020 zur Gravel Marke Nummer Eins in Deutschland gewählt (Quelle: Fahrradmarktstudie 2020 des Delius Klasing Verlags). In 2021 wird das Unternehmen insbesondere E-Bike-Modelle rund um die Segmente Mountainbike, Gravel und Urban neu im Markt lancieren.

- Go-Live der Testimonial- Kampagne "Selected by": Ausnahmesportler wie Manuel Neuer, Marcel Kittel, Angelique Kerber, Leon Draisaitl, Felix Neureuther, Marc Diekmann, Lukas Knopf und viele mehr empfehlen ihre Lieblings-Rose-Produkte im Online-Shop und auf Social Media.

- Eigene Stores: Rose Bikes eröffnete in diesem Jahr den Flagshipstore am Zürichsee und einen Store in Berlin. In 2021 sind Store-Eröffnungen in Köln, Basel und Bern geplant.

- Kooperative Flächen mit klassischen Handelshäusern: Im August hat Rose Bikes zusammen mit Engelhorn Sports in Mannheim ein Leuchtturmprojekt gestartet. Es folgen nun im Januar und Februar 2021 den Ausbau der Flächenpräsenz in drei Erlebnisfilialen des Outdoorspezialisten Globetrotter, und zwar in Köln, Frankfurt und Dresden. Im März 2021 stehen Eröffnungen von Rose-Touchpoints im Sporthaus L&T in Osnabrück und Reischmann in Kempten auf der Agenda. - IT: Rose Bikes steht kurz vor Abschluss des ERP- und Middleware-Projekts, auch das Shopsystem wurde deutlich ausgebaut. Im nächsten Jahr wird Rose Lieferanten an das Streckengeschäft anbinden können. - Awards: Rose Bikes gewann in 2020 die bedeutendsten Digital Awards der Branche.



ROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein 45.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) erlebbar. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on- und offline Touchpoints wie kein Zweiter.



