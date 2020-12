Ecuadorianische Regierung unterstützt Mineralienexploration durch Verlängerung der "Startexplorationsphase"

Mineralienkonzessionen in Ecuador werden für einen Zeitraum von 25 Jahren vergeben, vorausgesetzt, dass sie durch jährliche Konzessionsgebührenzahlungen an den Staat, die Einhaltung der jährlichen Arbeits- und Ausgabenverpflichtungen und die Vorlage jährlicher Umweltverträglichkeitsberichte aufrechterhalten werden, wobei alle Berichte den vorgeschriebenen Standards entsprechen müssen. Die aktuelle Gesetzgebung sieht vor, dass die Laufzeit einer Mineralienkonzession in eine vierjährige Phase der "Ersten Erkundung", gefolgt von einer vierjährigen Phase der "Fortgeschrittenen Erkundung" und einer zweijährigen Phase der "Wirtschaftlichen Bewertung" unterteilt ist, die zum Bau einer Mine und zur Mineralienproduktion in der verbleibenden Zeit von 25 Jahren führt. Die jährliche Konzessionsgebühr, die an den Staat zu zahlen ist, verdoppelt sich von ca. 10 US$ pro Hektar in der "Initial Exploration" auf 20 US$ pro Hektar in der "Advanced Exploration" - das Konzept besteht darin, einen Anreiz für Explorationsunternehmen zu schaffen, ihren Konzessionsbesitz zu reduzieren, um sich so schnell wie möglich auf bestimmte Explorationszielgebiete zu konzentrieren - und somit die abgelehnten Gebiete für weitere Untersuchungen durch konkurrierende Unternehmen freizugeben.

Die neue Gesetzgebung, die am 9. Dezember verabschiedet wurde, stellt klar, dass die Phase der "Ersten Exploration" einer Mineralkonzession nicht an dem Tag beginnt, an dem die Konzession erteilt wurde, sondern an dem Tag, an dem der Inhaber der Mineralkonzession die Genehmigungen erhält, die erforderlich sind, um die betrieblichen Aktivitäten auf jeder Konzession effektiv durchzuführen. Für Auranias Projekt Lost Cities-Cutucu (das "Projekt") bedeutet dies, dass das Unternehmen Verlängerungen zwischen 16 und 40 Monaten beantragen kann, je nach Datum, an dem die Genehmigungen für jede seiner 42 Konzessionen erteilt wurden. Die Verlängerung der ersten Explorationsphase bedeutet, dass die jährlichen Gebühren, die an den Staat gezahlt werden, während dieses Verlängerungszeitraums bei ca. 10 US$ pro Hektar bleiben, anstatt sich nach Januar 2021 auf ca. 20 US$ pro Hektar zu verdoppeln.