Mit dem neuen Top-Zertifikat auf die SAP-Aktie können Anleger in drei Jahren zu einer Bruttorendite von 39,50 Prozent gelangen.

In den vergangenen Wochen konnte sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) nach dem durch eine Gewinnwarnung verursachten Kurssturz auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. Obwohl sich die SAP-Aktie im bis vor kurzer Zeit stark ansteigenden Markt etwas weniger positiv als der DAX entwickelt hat, billigen Experten der Aktie beträchtliches Steigerungspotenzial zu. Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der SAP-Kurs in drei Jahren zumindest auf dem aktuellen Kursniveau befinden wird, könnten eine Investition in ein Top-Zertifikat der HVB ins Auge fassen.

Dieses Zertifikat wird bei einem Kursrückgang der Aktie den gleichen Kursverlust wie ein Aktieninvestment verursachen. Im Gegensatz zum Aktieninvestment ermöglicht das Zertifikat in drei Jahren einen Bruttoertrag in Höhe von 39,50 Prozent, wenn sich der Aktienkurs nicht oder nur minimal erhöht. Grundsätzlich handelt es sich bei den Top-Zertifikaten um abgewandelte Capped-Bonus-Zertifikate. Top-Zertifikate unterscheiden sich von „normalen“ Capped-Bonus-Zertifikaten dadurch, dass die Barriere mit dem Startwert identisch ist und dass die Barriere ausschließlich am finalen Beobachtungstag des Zertifikates aktiv ist.