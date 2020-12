Eurozone Verbraucherstimmung hellt sich stärker als erwartet auf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.12.2020, 16:05 | 71 | 0 | 0 21.12.2020, 16:05 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte, stieg der von ihr erhobene Indikator um 3,7 Punkte auf minus 13,9 Zähler. Analysten hatten einen leichten Anstieg auf minus 17,3 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt von -11,2./jsl/fba Diesen Artikel teilen

