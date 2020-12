Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mittlerweile rund 125 Covid-19-Fälle bei Amazon in Garbsen In einem Amazon -Verteilszentrum in Garbsen bei Hannover sind rund 125 Mitarbeiter positiv auf Coronavirus getestet worden. Das teilte die Region Hannover am Montag mit. Unter ihnen seien viele Zeitarbeiter, erläuterte Hubert Thole vom …