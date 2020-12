Die globale Textileinzelhändlergruppe OYSHO und der Schweizer Technologiekonzern X-Bionic & X-Socks entwerfen gemeinsam eine neue Kollektion / OYSHO by X-BIONIC I Fashion follows function (FOTO)

Tordera, Spanien/Wollerau, Schweiz, (ots) - OYSHO, Teil einer der grössten

Einzelhandelsgruppen der Welt, und der Schweizer Bekleidungstechnologiekonzern

X-Bionic lancieren eine exklusive Skiunterwäsche-Kollektion OYSHO by X-BIONIC.



Einmal mehr revolutioniert die Schweizer Ideenschmiede, die kürzlich den

Innovationspreis "Future made in Switzerland" gewonnen hat, die Sportindustrie

mit einer weiteren globalen Partnerschaft. Sie erweitern ihren Fussabdruck auf

dem Sportbekleidungsmarkt und dringen in die Modeindustrie vor.





Stilecht bestätigen X-Bionic & X-Socks einmal mehr, dass die Mode der Funktionfolgt. Die neue Kollektion, bestehend aus Skiunterwäsche und Skisocken, verfügtüber die patentierten Technologien, welche die Schweizer Marke zur weltweitenNummer 1 unter den technologischen Sporttextilien und zur innovativsten Markeseit 12 Jahren in Folge gemacht haben."Indem wir unsere preisgekrönten patentierten Technologien in dieseSki-Kollektion für OYSHO integrieren, ermöglichen wir ihren Kunden, sich wohl zufühlen und ihren Wintersport unabhängig von den klimatischen Bedingungen zugeniessen. Ein Gefühl, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben", sagt ProfessorDr. Bodo Lambertz, Gründer von X-Bionic.Diese exklusive, limitierte Kollektion für OYSHO ist nur auf OYSHO.COM(https://www.oysho.com/ch/trends/ski-collection-c1010277563.html) und in einigender weltweiten Flagship Stores der spanischen Gruppe erhältlich.Hier geht es zur Mediendatenbank: http://media.pr.keystone-sda.ch/X-BionicX-BIONIC: "Turn Sweat Into Energy."X-BIONIC ist eine weltweit führende Sportmarke mit mehr als 20 Jahren Erfahrungin Forschung und Entwicklung, die zu 100% in der Schweiz entwickelt und designedwurde. Mit über 800 international registrierten Patenten, die uns zu mehr als700 internationalen Auszeichnungen führen, die in mehr als 1200 Medaillen beiinternationalen Meisterschaften einschliesslich Olympischen Spielen umgesetztwurden, ist X-BIONIC der Marktführer für technische Sportbekleidung und wurdezwölf Jahre in Folge zur "Innovativsten Marke" gewählt.Medienkontakt:Aitor Henao Soto, Head of Marketing & Communications, aitor.henao@x-bionic.com,+41794441098Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135661/4796861OTS: X-Technology Swiss R&D AG