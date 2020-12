Erster EU-Impfstoff gegen COVID-19 von MIG Fonds' Portfoliounternehmen BioNTech wurde in Deutschland entwickelt und finanziert

21.12.2020

- BioNTechs BNT162b2 erhält positive CHMP-Empfehlung als erster COVID-19 Impfstoff in der EU

- MIG ist Gründungs-Investor und langfristig aktiver Anteilseigner von BioNTech

- Erster COVID-19- und mRNA-Impfstoff weltweit basiert auf Innovationskraft, Pioniergeist und Risikobereitschaft von Wissenschaftlern, Unternehmern und Kapitalgebern aus Deutschland

München, 21. Dezember 2020 - Die Münchener MIG AG, über die MIG Fonds Gründungs-Investor der Mainzer BioNTech SE, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen und dessen US-Partner Pfizer Inc. heute die positive CHMP-Empfehlung ihres COVID-19-Impfstoffs BNT162b2 von der europäischen Arzneimittelagentur EMA (European Medicines Agency) erhalten haben. Es handelt sich dabei um die erste positive Zulassungsempfehlung eines COVID-19- und mRNA-Impfstoffs in der Europäischen Union.

Michael Motschmann, General Partner und Vorstand der MIG AG: "Die Entwicklung des ersten COVID-19- und mRNA-Impfstoffs zeigt die Innovationskraft der deutschen Biotechnologie. Ein Zusammenspiel von wissenschaftlicher Exzellenz, unternehmerischem Pioniergeist und der Risikobereitschaft privater Kapitalgeber, zu einem sehr frühen Zeitpunkt in eine neuartige Technologie zu investieren, haben zu einem medizinischen Durchbruch im Kampf gegen die anhaltende Pandemie geführt. Diese deutsche Erfolgsgeschichte wurde durch die Zusammenarbeit mit internationalen Teams und Partnern ermöglicht und weist einen Weg auch für künftige bahnbrechende Innovationen. MIG wird weiterhin in junge Life Sciences- und Deep Tech-Unternehmen in Deutschland investieren, um Technologien zu fördern, die die Welt voranbringen. Innovation braucht Risikokapital."