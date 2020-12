ThomasLloyd nomme Vivienne Maclachlan au poste de directeur financier

Londres, Zurich (ots) - ThomasLloyd a fait un ajout important à son conseil

Vivienne MacLachlan a récemment occupé le poste de directrice financière d'AlfaFinancial Software Plc à Londres, où elle a joué un rôle clé dans l'introductionen bourse du groupe, considéré comme l'un des meilleurs Tech floats de l´année2017 avec une capitalisation boursière de plus d'un milliard d'euros.Auparavant, l'auditrice expérimentée a occupé différents postes au sein de lacélèbre société de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) - notamment en tant queDirector de la division de conseil sur les marchés de capitaux pour les clientsinternationaux."J'ai appris à connaître Vivienne Maclachlan comme une personnalité extrêmemententreprenante, dotée d'une grande expérience dans tous les aspects de latransformation d'entreprise. Elle est donc un élément important de l'équipe dedirection et jouera un rôle significatif dans le façonnement de l'esprit deThomasLoyd dans les années à venir", a déclaré Sieg.À propos de ThomasLloyd GroupThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil qui a pourobjectif de conduire le processus nécessaire lié au changement social etenvironnemental, et se concentre exclusivement sur le financement, laconstruction et l'exploitation de projets durables dans les secteurs desinfrastructures, de l'agriculture et de l'immobilier. La gamme de servicescomprend des produits et des services tout au long de la chaîne de valeurs deces secteurs. En sus de la structuration, du placement et de la gestion desolutions d'investissement, ils incluent le conseil et le financement de projetset d'entreprises, ainsi que des services financiers numériques, notamment dansle domaine du courtage en investissement, du conseil en investissement et de lagestion d'actifs. Fondée en 2003, ThomasLloyd est aujourd'hui l'un desprincipaux investisseurs et fournisseurs mondiaux de financement climatique.Basée à Zurich et comptant plus de 250 employés dans 17 sites en Amérique duNord, en Europe et en Asie, la société gère actuellement des actifs de plus de3,7 milliards d'EUR pour le compte de plus de 60 000 investisseurs privés etinstitutionnels. Informations complémentaires : https://www.thomas-lloyd.com/fr/