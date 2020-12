Welche Aktie verspricht 2021 die größten Gewinne? Wir haben die vielversprechendsten Aktien für Sie in einem großen Sonderreport zusammengestellt, den Sie als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk hier kostenlos herunterladen können.

Als ob Bayer-Aktionäre in den vergangenen Wochen nicht schon genug erleiden mussten, kommt es heute erneut knüppeldick. Schwache Geschäftsaussichten und immer noch ungeklärte Rechtstreitigkeiten vor allem in den USA schickten die Bayer-Aktie Ende September auf Talfahrt, die sich im Oktober sogar noch beschleunigte. Im Zuge eines stärkeren Gesamtmarktes konnte sich der Kurs im November zwar erholen, doch heute gibt es einen erneuten Rückschlag.

So zählt Bayer heute mit einem Minus von fast fünf Prozent zu den größten Verlierern im Dax. Damit rutscht der Kurs auf aktuell 46,80 Euro ab und notiert damit nur noch marginal über dem Tief der vergangenen Wochen bei 46,20 Euro. Fällt die Aktie auch unter diese wichtige Unterstützung könnte es sogar noch einmal bis zu den Herbst-Tiefs bei rund 40 Euro nach unten. So oder so stehen Bayer-Aktionären ein paar spannende Tage ins Haus.

