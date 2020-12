Finanzielle Prioritäten der Deutschen für 2021 sind von der Pandemie geprägt (FOTO)

Frankfurt (ots) - Aktuelle Umfrage von J.P. Morgan Asset Management: Jede/r

vierte Deutsche wünscht sich Unterstützung bei der finanziellen Planung für das

neue Jahr



Viele Menschen in Deutschland freuen sich, dass das Pandemiejahr 2020 bald

Vergangenheit ist. Auch wenn die Einschränkungen noch eine Weile anhalten

sollten, lässt doch die Verfügbarkeit des Impfstoffs im Laufe des neuen Jahres

auf eine Rückkehr zu mehr Normalität hoffen. Doch welche finanziellen

Neujahrsvorsätze haben die Deutschen für 2021? Dazu gibt eine aktuelle Befragung

von J.P. Morgan Asset Management interessante Einblicke. Größte Überraschung ist

vielleicht, dass rund ein Drittel der Befragten mit der eigenen Finanzsituation

zufrieden ist. So gaben 31 Prozent der befragten Frauen und Männer an, keine

weiteren Aktivitäten für notwendig zu erachten. Ebenfalls 31 Prozent wollen im

neuen Jahr weniger Geld ausgeben. Dazu gehört etwa, den Konsum zu reduzieren

oder nach günstigeren Vergleichsangeboten etwa bei Verträgen wie Strom oder

Mobilfunk Ausschau zu halten. Jeder vierte Befragte hat sich wiederum

vorgenommen, Schulden abzubezahlen oder zumindest keine neuen Schulden zu

machen.







Weitere 15 Prozent der



"Es ist sicherlich der Pandemie mit ihren finanziellen Auswirkungen auf vieleBranchen und Betriebe geschuldet, dass sich die Deutschen sehr zurückhaltendeZiele für ihre Finanzen stecken", erläutert Matthias Schulz , Managing Directorbei J.P. Morgan Asset Management, die Ergebnisse. So verwundert es auch nicht,dass 18 Prozent der Befragten angaben, wegen der Corona-Maßnahmen derzeitweniger Einkommen zu haben und darauf hoffen, dass sich die finanzielle Lage2021 wieder normalisiert. "Bis mehr finanzielle Sicherheit besteht, wirdbewusster konsumiert und die Ausgaben werden angepasst - das ist sehrvernünftig", betont Schulz. Auch dass sich 16 Prozent im neuen Jahr mehrTransparenz über ihre Ausgaben verschaffen und ein Haushaltsbuch führen wollensei - unabhängig von COVID - ein guter erster Schritt, um darauf eineFinanzplanung aufzubauen.Für die Befragung gaben im Rahmen einer repräsentativen Online-Umfrage rund1.000 Deutsche Frauen und Männer ab 18 zu ihren finanziellen Prioritäten für dasneue Jahr Auskunft, wobei sie die drei wichtigsten benennen sollten.Geldanlage sollte stärker in den Fokus rückenAllen Pandemiesorgen zum Trotz: Viele Deutsche wollen 2021 ihre eigenefinanzielle Zukunft gestalten - und hat dafür unterschiedliche Strategien.Während mit 20 Prozent rund jeder fünfte Befragte Geld auf dem Sparbuchzurücklegen möchte, gaben 18 Prozent an, einen Fonds- oder Wertpapiersparplanabschließen und damit regelmäßig Geld anlegen zu wollen. Weitere 15 Prozent der