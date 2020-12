BERLIN (dpa-AFX) - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag in Amsterdam die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer empfohlen. Dem Start von Massen-Impfungen in der EU steht somit fast nichts mehr im Wege. Formell muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Eine Genehmigung sollte noch am Montagabend erfolgen. Zeitgleich steht die EU aufgrund einer neuen Virus-Variante vor neuen Problemen.

Als "historische wissenschaftliche Leistung", bezeichnete EMA-Direktorin Emer Cooke am Montag die bedingte Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes in der EU. Die Zustimmung der EU-Kommission für alle 27 EU-Mitgliedsstaaten gilt als reine Formsache und sollte noch am Montagabend erfolgen. Bei einer bedingten Zulassung ist der Hersteller verpflichtet, auch nach Start der regulären Impfungen Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln.