Mhome Group baut in nur 33 Stunden ein 90 m² großes Fertighaus

WUHAN, China, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Mhome Group (000667.SZ), ein führender chinesischer Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Wuhan, hat erneut einen Durchbruch in der Fertighausindustrie erzielt: die Hauptstruktur des ersten Ausstellungshauses aus Fertigteilen wurde in nur 33 Stunden fertiggestellt. Die jüngste Errungenschaft des Entwicklers ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das Composite Shear Wall-System der Mhome Group in Kombination mit der intelligenten, vollautomatischen Fertigungslinie und der integrierten Cloud-Management-Plattform eine Marktlücke bei der Fertigung und beim Aufbau hochwertiger Fertig-Flachbauten in Wohngebieten schließen kann.

Das jüngste Projekt der Mhome Group ist das erste Ausstellungsgebäude aus Fertigteilen seiner Art in der Provinz Hubei und verfügt über eine Baufläche von 90 Quadratmetern. Das Haus wurde mit dem Composite Shear Wall-System der Mhome Group gebaut, das eine hochpräzise Kontrolle und Beseitigung von kumulativen Verformungsfehlern gewährleistet, wobei sowohl horizontale als auch vertikale Fehler unter drei Millimetern liegen. Dadurch garantiert das System trotz der schnellen Baugeschwindigkeit eine hochwertige und stabile Struktur.