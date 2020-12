Bei Plug Power zeigt sich heute ein sehr ungewohntes Bild: Denn die erfolgsverwöhnten Aktionäre müssen heute erstmals seit über einer Woche mal wieder Verluste hinnehmen. So notiert die Aktie zur Stunde an der US-Technologiebörse Nasdaq rund 2,3 Prozent im Minus. Doch nach der beeindruckenden Performance der vergangenen Wochen ist ein solcher Rücksetzer völlig normal und könnte sogar eine willkommene Einstiegsgelegenheit eröffnen, denn wie soeben bekannt wurde, hat Plug Power gute Chancen auf die nächsten Mega-Einnahmen…

Anleger-Tipp: Die gesamte Wasserstoffbranche verzeichnete in den vergangenen Monaten herausragende Gewinne. Doch mit welcher Aktie verdienen Anleger 2021 am meisten? Wir haben den Sektor unter die Lupe und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier können Sie unsere Exklusiv-Studie lesen.

So vermeldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die USA ein riesiges Corona-Hilfspaket plant. Dabei sollen Teile des fast eine Billion US-Dollar schweren Rettungspakets auch in die Verlängerung von Steuererleichterungen für Wind- und Sonnenenergie fließen. Gute Aussichten also, dass auch Plug Power von dem Hilfspaket profitieren wird, zumal der Brennstoffzellenhersteller ohnehin angekündigt hat, mindestens die Hälfte des verwendeten Wasserstoffes aus erneuerbaren Energien herzustellen.

Wasserstoffaktien profitieren derzeit massiv von Konjunktur- und Umweltpaketen zahlreicher Staaten. Doch welche Aktie bekommt am meisten vom Kuchen? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, welche Wasserstoff-Aktien die größten Gewinnchancen eröffnen. Einfach hier klicken.