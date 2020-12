AMSTERDAM (dpa-AFX) - Fast zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa steht die Zulassung des ersten Impfstoffes in der EU kurz bevor. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gab am Montag in Amsterdam grünes Licht für die Zulassung des Präparates der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer . Sobald die EU-Kommission die Zulassung genehmigt hat, steht dem Beginn der Corona-Impfungen in der EU nichts mehr im Wege. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartete die Entscheidung bereits für den Abend. "Nun werden wir schnell handeln", schrieb sie auf Twitter.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von einem "Meilenstein in der Pandemiebekämpfung". Impfen ebne den Weg aus der Krise, sagte Spahn. "Und wir tun alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen." Am Tag nach Weihnachten sollten die ersten Pflegebedürftigen in der stationären Altenpflege geimpft werden. "Denn wir schützen die Verwundbarsten zuerst", sagte Spahn. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach mit Blick auf die EMA-Empfehlung von einer "Nachricht, die Hoffnung macht".