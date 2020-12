Kieler TNG Breitbandgruppe investiert 500 Mio. EUR in Glasfaserausbau

Kiel (ots) - Der Raum Kiel ist auf dem besten Wege, sich zu einem deutschen"Fibre Valley" zu entwickeln. Zum Jahreswechsel wird hier die TNGBreitbandgruppe gegründet. Sie entsteht aus folgenden Unternehmen: der TNGStadtnetz GmbH, einem der wichtigsten Akteure bei Breitbandprojekten inNorddeutschland mit mehr als 50.000 Telekommunikationsverträgen, der ennitserver GmbH und der ennit software GmbH, Spezialisten fürRechenzentrumsdienstleistungen und Softwarelösungen, der Stadtnetze Nord GmbH,ein komplett auf Tiefbau und Glasfasernetze spezialisiertes Planungsbüro undschließlich der glasfaser nord GmbH, innovative Experten für Glasfasermontage,Tiefbau und minimalinvasive Verlegeverfahren. "Durch diesen Zusammenschlussentsteht ein Exzellenzcluster, das die gesamte Wertschöpfungskette beiGlasfaserprojekten abbildet - von der Planung, der Vermarktung, dem Ausbau bishin zum Betrieb", so Dr. Sven Willert, Geschäftsführer der TNG Stadtnetz GmbH."Dies ist in dieser Ausprägung einzigartig in Deutschland. Durch denkonzertierten Einsatz von über 300 Experten an den Standorten Kiel und Feldewerden Synergien geschaffen, die den notwendigen Glasfaserausbau in Deutschland,das derzeit - in Bezug auf die Glasfaserversorgung - Schlusslicht in Europa ist,nachhaltig befördern werden."Die TNG Breitbandgruppe plant zunächst 500 Mio. EUR in den Glasfaserausbau zuinvestieren. Als strategischer Partner für die Finanzierung der Vorhaben wurdeder Infrastruktur-Investmentarm der Intermediate Capital Group plc (ICG Infra)ausgewählt. Im Rahmen der Transaktion übernimmt ICG Infra eineMehrheitsbeteiligung an der neu entstehenden TNG Breitbandgruppe. Das LondonerUnternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital, um Unternehmenbeim Wachstum auf privaten und öffentlichen Märkten zu unterstützen. "In einemeinjährigen Auswahlprozess hat die ICG sich mit großem Vorsprung gegenüber allenanderen Investoren durchgesetzt. ICG will unseren dynamischen Weg nochmalsbeschleunigen und dabei das weiterhin bestehende Management fördern", erklärtDr. Willert die künftige Zusammenarbeit. "ICG erfüllt als eines der erstenUnternehmen die ESG-Kriterien, das bedeutet, dass ICG ihr Kapital dafüreinsetzt, die Welt besser zu machen und nur unter Berücksichtigung vonökologischen, sozialen und verantwortungsvollen Kriterien zu investieren. Daspasst hervorragend zu unserer von Nachhaltigkeit geprägten DNA." ICG Infra kannsich dank diesem Engagement erstmals auf dem deutschen WachstumsmarktGlasfaserausbau positionieren. "Die TNG Breitbandgruppe profitiert vonherausragenden technologischen Fähigkeiten und wir haben großes Vertrauen in dasManagement-Team, das auf eine lange Erfahrung im Glasfaserausbau in Deutschlandzurückblicken kann. Wir freuen uns darauf, den ehrgeizigen Wachstumsplan von TNGzu unterstützen und zur Verbesserung der Konnektivität in ländlichen undstädtischen Gebieten beizutragen", so Frank Heiss, Managing Director derIntermediate Capital Group Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt.Der Handlungsbedarf bei der Versorgung mit schnellem Internet ist nicht erst inZeiten, in denen man epidemiebedingt auf Homeoffice, Homeschooling undVideotelefonie angewiesen ist, offenkundig. Deutschland belegt bei derVersorgung mit zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen europaweit einen derletzten Plätze und steht hier vor immensen Aufgaben.Das zur Verfügung stehende Investitionsvolumen von mindestens 500 Mio. EUR bisEnde 2026 ist der Anschub, um mehrere Glasfaserprojekte deutschlandweitdurchzuführen und Haushalte mit modernsten Anschlüssen zu versorgen. Derzeitwird der Glasfaserausbau neben mehreren Projekten in Schleswig-Holstein undNiedersachsen nun auch in Mittelhessen vorangetrieben, wo bereits mehrereGemeinden erfolgreich vermarktet werden konnten und die ersten Bautätigkeiten indiesem Winter beginnen werden. Weitere Ausbauprojekte, die dann auch im Nordenbeheimatet sind, werden in Kürze angekündigt.Das deutlich wachsende Geschäftsvolumen der TNG Breitbandgruppe erfordertnatürlich auch Anpassungen bei der Mitarbeiteranzahl und der Infrastruktur derUnternehmenszentrale: Mehr als 100 weitere Arbeitsplätze sollen in Kielgeschaffen werden. "Wir sind und waren schon immer ein echtes KielerUnternehmen. Somit sind diese Investitionen in den Standort Kiel ein klaresBekenntnis für unsere Heimatstadt und für unsere Region", so Dr. Willertabschließend.Pressekontakt:Marc Neben, TNG Stadtnetz GmbH0431 7097-10mailto:mneben@tng.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151492/4797011OTS: TNG Stadtnetz GmbH