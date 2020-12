Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX angesichts der Sorge um eine Mutation des Coronavirus und die sich daraus ergebenden Folgen kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.246,30 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,82 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.Zahlreiche europäische Länder machten in den letzten Stunden die Grenzen untereinander dicht, nicht nur die nach Großbritannien, sondern beispielsweise Schweden auch die nach Dänemark. Kurz vor Handelsende waren alle Werte im Minus, am kräftigsten ging es aber mit über vier Prozent Abschlag für Fresenius, Münchener Rück und Bayer bergab. Vergleichsweise geringe Kursverluste von unter einem Prozent verzeichneten MTU und der Essensliferant Delivery Hero. Auch der Ölpreis ließ stark nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 50,30 US-Dollar, das waren 196 Cent oder 3,75 Prozent weniger als am Freitag.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2222 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8182 Euro zu haben.