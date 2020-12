Dieselfahrverbote und geringer Autoverkehr zeigen keine Auswirkungen auf die Werte, die die Messstationen liefern. Die Diagramme der vergangenen Tage zeigen für Stickstoffdioxid ein Pendeln um Werte zwischen 40 und 50 µg/m3. Deutschlands berühmteste Messstation Stuttgarter Tal Am Neckartor wies am 21.12. um 10 Uhr eine Stickstoffkonzentration von 44 µg/m3 aus. Ebenso schwankten die NO2-Immissionen an

Der Beitrag Lockdown und Dieselfahrverbote haben keinen Einfluss auf Werte der Messstationen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.