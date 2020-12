CytoTools Wirkstoff DPOLC hat Unternehmensangaben zufolge positive Ergebnisse in Testreihen zur Wirksamkeit auf Influenzaviren gezeigt. Wie zuvor schon gegen den COVID-19 Erreger SARS-COV-2 habe DPOLC auch bei Influenzaviren eine virusabtötende Wirkung gezeigt, so CytoTools am Montag in einer Mitteilung. Dosisabhängig seien Wirkungsgrade von bis zu mehr als 90 Prozent festgestellt worden.Allerdings befindet man sich noch in ...