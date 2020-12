In der letzten charttechnischen Besprechung vom 10. Dezember 2020: „Goldman Sachs startet mit Kaufsignal“ wurde auf ein mögliches Ausbruchsszenario in der Goldman Sachs-Aktie hingewiesen, der Kauftrigger lag bei 240,00 US-Dollar und wurde bereits aktiviert. Heute notiert das Papier schon bei um 258,00 US-Dollar herum und konnte dabei seine Jahreshochs überwinden. Damit steuert die Aktie direkt auf ihre Verlaufshochs aus Anfang 2018 zu, ein Long-Investment könnte durchaus noch einen überdurchschnittlichen Vorteil bringen.

Kaufsignal aktiviert

Der Ausbruch über den Kauftrigger von 240,00 US-Dollar hat nun Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 262,50 US-Dollar freigesetzt, darüber würden schließlich die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 275,31 US-Dollar in den Fokus der Anleger geraten. Als Investmentvehikel kann hierzu auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikates WKN KE0HJY zurückgegriffen werden. Volatil dürfte es an den Finanzmärkten ohnehin weiter zugehen, Halt findet die Aktie nun bei 250,00 US-Dollar, darunter bei rund 240,00 US-Dollar. Nur eine Rückkehr in vorherigen Abwärtstrend mit einem Kursrutsch unter 235,00 US-Dollar sollte tunlichst vermieden werden, in diesem Szenario könnten noch einmal Abschläge auf 221,00 US-Dollar aufkommen.