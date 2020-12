PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsenplätze in Osteuropa haben am Montag tiefrot geschlossen. Belastet von einer schwachen internationalen Anlegerstimmung ging es mit Aktienkursen merklich ins Minus. Eine neue Variante des Coronavirus in Großbritannien schürte bei den Investoren neue Sorgen.

An der Prager Börse schloss der tschechische Leitindex PX um 3,09 Prozent tiefer auf 978,07 Punkten. Die schwergewichteten Bankenwerte sackten deutlich ab. Die Aktionäre der Erste Group mussten einen Abschlag in Höhe von 4,6 Prozent verkraften. Moneta Money Bank verbilligten sich um fünf Prozent und Komercni Banka büßten 3,4 Prozent an Kurswert ein.