DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Ankauf

CompuGroup Medical schließt Übernahme von eMDs in den USA erfolgreich ab



21.12.2020 / 19:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Transaktion nach regulatorischen Freigaben vollzogen

CompuGroup Medical zählt nun auch im US-Markt zu den führenden Anbietern von Arztinformationssystemen

Produktportfolios ergänzen sich komplementär

Kundenbasis und Vertriebsnetz der CGM wachsen weiter

Investitionen in beschleunigtes Wachstum geplant

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) stärkt ihre internationale Marktposition und schließt in den USA mit der Übernahme des texanischen Unternehmens eMDs, Austin, zu den führenden Anbietern von Arztinformationssystemen auf. Dieser Wachstumsschritt wurde möglich, weil die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, heute die Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) erfolgreich abgeschlossen hat. Im Rahmen des Closings werden sämtliche Unternehmensanteile zum 31.12.2020 in den Jahresabschluss der CGM übernommen. Die Hauptprodukte von eMDs sind Arztinformationssysteme sowie Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen. Der Kaufpreis beträgt rund USD 240 Mio. (EUR 203 Mio.). Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus Barmitteln, dem laufenden Cash Flow und einer temporären Inanspruchnahme der revolvierenden mehrjährigen Kreditlinie in niedrig zweistelligem Millionen-Euro-Umfang. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio. Derzeit beschäftigt eMDs rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seite 2 ► Seite 1 von 4



CompuGroup Medical Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de