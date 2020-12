SGT Capital meldet einen Zwischenstand beim Fundraising für den geplanten Private Equity Fonds. „Für Anfang 2021 wurden SGT Capital von Investoren Kapitalzusagen in dreistelligem Millionenvolumen in Aussicht gestellt und in höherem zweistelligen Millionenvolumen bereits verbindlich zugesagt”, meldet die frühere German Startups am Montag.Allerdings verzögern die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie die Aktivitäten. So sei ...