Nordic Capital und Astorg investieren in Cytel, einen Anbieter von Pharmatechnologie und Advanced Analytics

Nordic Capital und Astorg gaben heute eine Vereinbarung zur gemeinsamen Übernahme von Cytel Inc. („Cytel“) von New Mountain Capital bekannt. Cytel ist einer der größten Anbieter von statistischer Software und Advanced Analytics für das Design und die Durchführung klinischer Studien sowie biometrischer Untersuchungen. Aufbauend auf der fortschrittlichen Software-Plattform und dem führenden Angebot an Biometrie-Dienstleistungen von Cytel werden die neuen Eigentümer in die weitere Entwicklung des Unternehmens und seiner Software investieren. Cytel hat es sich zur Aufgabe gemacht, Life-Sciences-Unternehmen kontinuierlich mit modernsten Technologien zur Optimierung klinischer Studien zu versorgen, sodass diese den vollen Wert ihrer klinischen und realen Daten ausschöpfen können. Unter der Führung von CEO Josh Schultz wird das Managementteam von Cytel das Unternehmen weiterhin leiten und auf einer starken Erfolgsbilanz von organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen aufbauen.

Cytel ist in der Branche als Pionier für adaptive klinische Studien und andere innovative quantitative Methoden anerkannt. Das Unternehmen hilft Biotech- und Pharmaunternehmen, Risiken zu reduzieren, die F&E-Produktivität zu erhöhen und medizinische Innovationen durch Optimierung der Geschwindigkeit, Produktivität und Effizienz klinischer Studien zu unterstützen. Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren von den renommierten Statistikern Cyrus Mehta und Nitin Patel gegründet, die als Vordenker der statistischen Wissenschaft auch weiterhin im Unternehmen tätig sein werden.

Cytel mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien. Die Software und Dienstleistungen von Cytel werden von über 500 Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften genutzt, darunter die 30 weltweit führenden Pharmaunternehmen sowie Aufsichtsbehörden wie beispielsweise die FDA.

„Wir freuen uns, Nordic Capital und Astorg als unsere neuen Eigentümer und Partner begrüßen zu dürfen. Sie verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz in den Bereichen Medizin und Data Science, und wir teilen gemeinsame Erfahrungen bei der Entwicklung und dem Wachstum führender Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Technologie. Diese gemeinsame Grundlage von Vision und Werten macht sie zu idealen Partnern, um unser zukünftiges Wachstum und unsere Strategie zu fördern. Mit Nordic Capital und Astorg haben wir starke, neue Partner an unserer Seite, die über Kompetenznetzwerke verfügen, kulturell hervorragend zu uns passen und den Schwerpunkt auf Innovation und Qualität legen, wovon sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren werden. Ich möchte mich auch bei New Mountain Capital für die Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Das Unternehmen hat uns geholfen, unsere strategischen Ziele zu erreichen, und wir sind nun bereit, den nächsten Schritt auf unserer Reise zu machen“, so Joshua Schultz, CEO von Cytel.