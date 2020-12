Aptorum Group kündigt Einreichung eines Antrags auf Genehmigungsverfahren für klinische Studien für ALS-4 an, ein oral zu verabreichendes, niedermolekulares Medikament zur Behandlung von Infektionen, die durch Staphylococcus aureus, einschließlich...

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) („Aptorum Group“ oder „Aptorum“) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Technologien für die Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen einschließlich Infektionskrankheiten. Aptorum gab bekannt, dass es über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aptorum International Limited ein Genehmigungsverfahren für klinische Studien (Clinical Trial Application, CTA) bei der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada, Health Canada) beantragt hat, um eine klinische Phase-1-Studie mit ALS-4 durchzuführen. Bei ALS-4 handelt es sich um ein oral zu verabreichendes, niedermolekulares Medikament zur Behandlung von Infektionen, die durch Staphylococcus aureus , einschließlich Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA), verursacht werden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada soll die Phase-1-Studie die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von ALS-4 an gesunden Probanden testen.

Dr. Clark Cheng, Chief Medical Officer und Executive Director der Aptorum Group, dazu: „Im Anschluss an unser vorheriges Update im September 2020 freuen wir uns, diese CTA-Einreichung bekanntzugeben, die einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unseres antimikrobiellen ALS-4-Programms darstellt. ALS-4 ist ein neuartiger, niedermolekularer Wirkstoff, der einen anti-virulenten (nicht-antibiotischen) Ansatz verfolgt, um den wachsenden, ungedeckten medizinischen Bedarf bei durch Staphylococcus aureus verursachten Infektionen zu decken. Bei ALS-4 handelt es sich um ein oral zu verabreichendes Medikament, das daher im Einklang mit der globalen Gesundheitspolitik steht, die aktiv den Wechsel von einer intravenösen hin zu einer oralen antimikrobiellen Behandlung unterstützt1,2,3. Wie unsere internen präklinischen Daten zeigen und vorbehaltlich weiterer klinischer Studien, kann ALS-4 potenziell allein oder in Kombination mit bestehenden Antibiotika (z. B. Vancomycin) eingesetzt werden, um die Mortalität und Morbidität infizierter Patienten insbesondere in schweren Fällen zu senken. Wir glauben, dass unser oral zu verabreichendes ALS-4-Medikament möglicherweise auch eine Reihe von Infektionen bekämpfen kann, die durch Staphylococcus aureus verursacht werden, insbesondere MRSA-Bakteriämie sowie Haut- und Weichteilinfektionen, vorbehaltlich der entsprechenden klinischen Studien.“