Huntington Ingalls Industries liefert unbemannte Unterwasserfahrzeuge des Typs REMUS 100 für die deutsche Marine

„Wir schätzen unsere langjährige Partnerschaft mit der deutschen Marine und sind stolz darauf, sie bei der Erweiterung der staatlichen Sicherheitsressourcen zu unterstützen“, so Duane Fotheringham, President der Geschäftsgruppe Unmanned Systems der Abteilung Technical Solutions. „Die neuen REMUS 100 bieten ihnen neueste Technologie, die sie bei Operationen zum Aufspüren und Räumen von Minen unterstützt.“

Ein Foto zu dieser Veröffentlichung finden Sie unter: https://newsroom.h untington ingalls.com/file/remus-german-navy .

Nach umfangreichen Tests durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung hatte die deutsche Marine zuvor bereits Vorgängerversionen der REMUS 100 UUVs erworben. Diese hat die deutsche Marine in den letzten sieben Jahren erfolgreich bei der Feldsuche, der Kartierung von Trümmerteilen und der topografischen Kartierung von Meeresböden in Wassertiefen bis zu 100 Meter eingesetzt. Die UUVs sind mit Seitensichtsonar ausgestattet, das mithilfe von Schallwellen Bilder des Meeresbodens erstellt und damit die Sucheffizienz in Gebieten mit schlechten Sichtverhältnissen erhöht.

Um die Technologie an die deutsche Marine auszuliefern, hat HII mit der J. Bornhöft Industriegeräte GmbH zusammengearbeitet, einem exklusiven Anbieter der REMUS-Technologie von HII für Kunden in Deutschland. Deutschland ist einer von 12 NATO-Mitgliedstaaten, darunter auch die USA, die die REMUS-UUVs einsetzen.

