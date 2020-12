NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro und das britische Pfund haben am Montag ihre Verluste im New Yorker Handel wettgemacht. Einem Bloomberg-Bericht zufolge gibt es Bewegung in den festgefahrenen Brexit-Handelsgesprächen zwischen der EU und Großbritannien.

Bloomberg zitiert Insider mit der Aussage, dass Großbritannien der Europäischen Union beim Thema Fischfang entgegen kommen will. So fordere Großbritannien, dass die EU ihre Fänge in britischen Gewässern um ein Drittel reduziert. Zuvor hatte Großbritannien darauf gepocht, dass die EU die Fänge um 60 Prozent herunterschraubt.