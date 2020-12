Trigo beschafft 60 Mio. US-Dollar, um seine Plattform für reibungslose Lebensmittelkaufabwicklung zu skalieren

Trigo, ein Weltmarktführer im Bereich reibungsloser Kaufabwicklungstechnologie, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Mio. US-Dollar unter Führung von 83North abgeschlossen. Die jüngste Runde ermöglicht Trigo eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 94 Mio. US-Dollar. Die neue Runde wird eingesetzt, um die Fähigkeit des Unternehmens zu skalieren, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, die Forschung und Entwicklung anzukurbeln und seine globale Präsenz zu verstärken. Bereits bestehende Investoren schlossen sich der neuen Finanzierungsrunde erneut an, darunter Vertex Ventures Israel, Hetz Ventures, Red Dot Capital Partners, Tesco und Morrag Investments.

Trigo verwendet KI-gestützte Computertechnologie mit serienmäßig produzierte Hardware, um bestehende Geschäfte umzurüsten. Das Unternehmen nutzt seine proprietären Algorithmen für die an den Decken montierten Kameras, die automatisch lernen und Daten aufgrund von Käuferbewegungen und Produktentscheidungen aktualisieren. Somit werden die Kunden in die Lage versetzt, einfach das Geschäft zu betreten, die von ihnen gewünschten Waren zu entnehmen und das Geschäft wieder zu verlassen, ohne zuvor an einer der Kassen warten zu müssen. Bezahlungen und Quittungen werden digital abgewickelt.