Lam Research (LRCX) - Die Aktie des Dienstleisters für die Halbleiterindustrie könnte wieder durchstarten!

Rückblick: Lam Research ist ein führender Anbieter von Wafer-Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Der US-amerikanische Konzern bietet Anlagentechnik und zahlreiche Serviceleistungen rund um den Betrieb der Systeme zur Wafer-Herstellung. Die Aktie testete die 200-Tagelinie um dann wieder nach oben zu drehen und in den Steigflug überzugehen. Aktuell wird diese starke Bewegung korrigiert.

Meinung: Lam Research bietet Produkte an, die in der heutigen hoch technologisierten Welt dringend benötigt werden. Die Nachfrage nach Halbleiter-Produkten nimmt weiter rasant zu. Die Lam-Aktie hat gerade einen Pullback zum EMA-20 vollzogen. Wenn das Papier des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie von hier aus wieder nach oben dreht, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Diese kann eröffnet werden, wenn der Kurs über die Kerze des Vortages steigt. Der Stopp-Loss geht nach der Tradeeröffnung unter diese Kerze.

Chart vom 21.12.2020 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 483.53 USD

Setup: Für den Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger-Bereich bei 484.75 USD erreicht hat. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die Kerze von gestern, unter den EMA-20, bei 468.50 USD.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LRCX