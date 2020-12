---------------------------------------------------------------------------

Hornbach-Gruppe setzt Wachstumskurs im Dreivierteljahr 2020/21 fort: Konzernumsatz steigt nach neun Monaten um 20,2 % auf 4,5 Mrd. Euro / Bereinigtes EBIT erhöht sich um 67,2 % auf 401,5 Mio. Euro / Jahresprognose wird trotz Lockdown-Risiken bestätigt



Bornheim, 22. Dezember 2020.

Die Verbraucher geben auch in der zweiten Corona-Infektionswelle deutlich mehr Geld für ein schöneres Zuhause oder Renovierungsprojekte aus. Der seit Ausbruch der Pandemie ungebrochene Trend spiegelt sich in den aktuellen Geschäftszahlen der Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) deutlich wider: So stieg im dritten Quartal 2020/21 (1. September bis 30. November 2020) der Konzernumsatz um 20,3 % auf 1.371,0 Mio. Euro. Selbst die Marktschließungen für den Publikumsverkehr in Österreich und Tschechien im Oktober und November 2020 haben in den Quartalszahlen des Konzerns kaum Bremsspuren hinterlassen. Umsatzrückgänge in den beeinträchtigten Regionen wurden dank des unvermindert kräftigen Wachstums in den übrigen Regionen sowie durch Vorzieh- und Nachholeffekte mehr als ausgeglichen. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres legte der Umsatz der Hornbach-Gruppe um 20,2 % auf 4.503,1 Mio. Euro (Vj. 3.745,3 Mio. Euro) zu. In Verbindung mit verbesserten Kostenrelationen erhöhten sich die Erträge des Konzerns im Dreivierteljahr 2020/21 stark überproportional zum Umsatzanstieg. Die Anfang November 2020 angehobene Umsatz- und Ertragsprognose der Hornbach-Gruppe für das Gesamtjahr 2020/21 wurde bestätigt, obwohl durch den harten Lockdown in Deutschland, in den Niederlanden, Österreich und der Slowakei die Corona-Risiken für die Geschäftsentwicklung des Konzerns im Schlussquartal (1. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021) wesentlich gestiegen sind.